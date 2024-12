Binzen: Fasnachts-Fahrplan steht fest

Der Umzug durch den historischen Ortskern zieht jedes Jahr viele Gruppen aus nah und fern an. Die Schirmherrschaft übernimmt Bürgermeister Andreas Schneucker. An die Binzener Mitbürger appellieren die Thonnerknaben, durch fasnächtlichen Schmuck an den Häusern, zum guten Gelingen des Umzugs beizutragen.

„Guter Dinge“

Mit positiven Gefühlen, „guter Dinge“ lasse er die Fasnachtssaison auf sich zukommen, sagt Oliver Müller, der die kleine, aber feine Narrenzunft der Thonnerknaben schon seit einigen Jahren anführt. Gutes Wetter, viel Spaß und möglichst wenig unvorhergesehene Vorfälle – das wäre eine Saison nach seinem Geschmack.