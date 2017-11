Binzen Fast jeder dritte Binzener hat unterschrieben

Binzen. Die auf drei Monate angesetzte Online-Petition „Rettet den Dreispitz“ ist gestern von openPetition, wie ursprünglich vereinbart, beendet worden. „Die Petition war ein riesiger Erfolg“, sagt Initiator Ulrich May. In einem Vierteljahr haben 5273 Unterstützer unterschrieben (Stand: gestern Abend), davon 4618 aus dem Landkreis Lörrach. Die größte Zahl der Unterstützer kam aus Weil am Rhein (1264), Binzen (857), Vorderes Kandertal (614), Lörrach (313), Efringen-Kirchen (399) und Kandern (277). Auch ehemalige Binzener haben sich beteiligt, zwei aus den USA und einer aus Kanada.

Viele Leute haben sich in die Initiative zum Erhalt des symbolträchtigen Kunstwerks eingebracht und Stimmen gesammelt. So gab es neben dem Online-Voting weitere 156 Unterschriftslisten, die ebenfalls in das Gesamtergebnis eingeflossen sind. Zu dem Ergebnis haben auch die Aktivitäten bei Facebook beigetragen, durch die die Aufmerksamkeit für die Aktion verbreitet wurde.

Die Möglichkeit, Kommentare abzugeben, wurde ebenfalls genutzt. „Insbesondere wurde die Bedeutung des Dreispitz’ für die gesamte Region und das Dreiländereck herausgestellt und immer wieder die Behördenwillkür angeprangert“, schreibt May in seiner Pressemitteilung. Auf völliges Unverständnis sei die konstruierte Gefährdungssituation bei einer ungelenkten, ungebremsten Schussfahrt gestoßen. Es wurde auch darauf hingewiesen, welche Konsequenzen die Verwaltungsansicht für andere Gefahrenquellen wie zum Beispiel Eisenmasten für Ampelanlagen, Betonpfeiler von Autobahnbrücken oder Alleebäume hätte. Und schließlich spielte auch die Eigenverantwortung des Kraftfahrers bei den Kommentaren eine große Rolle.

„Das starke Votum aus der Region hat der Gemeinde im Kampf um den Dreispitz gewaltig den Rücken gestärkt“, freut sich May. „Durch die Berichterstattung auch in überregionalen Medien und einen Fernsehbeitrag im SWR 3 zur besten Sendezeit ist das Anliegen weit in das Land hinausgetragen worden. Dadurch fühlten sich Landratsamt und Regierungspräsidium nicht mehr ganz wohl in ihrer Haut und schoben sich den Schwarzen Peter gegenseitig zu.“

So herrsche im Moment auch Unklarheit darüber, ob ein Sofortvollzug, wie von den Behörden gewünscht, aufgrund der Petition überhaupt möglich sei. Normalerweise gelte nämlich ein zwischen Landtag und Landesverwaltung vereinbarter Waffenstillstand, führt May weiter aus. Dieser könne nur ausgehebelt werden, wenn überwiegende Interessen der Allgemeinheit vorlägen. „Aber gerade die Allgemeinheit hat durch die Petition gezeigt, dass sie einen ganz anderen Willen hat.“

Die Petition wurde bereits am 8. September beim Petitionsausschuss des Landtags eingereicht. Als erste Maßnahme wurde das Verkehrsministerium um eine Stellungnahme gebeten. Erst wenn diese vorliegt, wird der Petitionsausschuss beraten. Das Ergebnis dieser Beratungen wird allerdings nur empfehlenden Charakter haben.