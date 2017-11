Binzen „Fast schon zu motiviert“

Von Alexandra Günzschel

Auch in diesem Jahr hat der „ak-jugend binzen“ in Zusammenarbeit mit dem „Tanzwerk 3-Ländereck Lörrach-Binzen“ zum Dance Camp für Jugendliche in den Herbstferien eingeladen. Besonders gut kommt ein neuer Kurs an, der sich speziell an Grundschüler richtet.

Binzen. „Die Kleinen sind fast schon zu motiviert. Im Gegensatz zu den Jugendlichen muss man sie eher bremsen.“ Das hat Mentor Shalijani, Leiter des Tanzwerks 3-Ländereck, festgestellt, der den neuen Kurs für Grundschüler gibt. 24 eifrige Jungen und Mädchen haben sich dafür angemeldet.

Und so waren die Kinder im evangelischen Gemeindesaal gestern kaum zu bremsen, als sie einen Tanz zu „Lieblingsmensch“ von Namika einstudierten. Dabei wurden die Textzeilen durch bedeutsame tänzerische Gesten unterstrichen. „Lyrical Dance“ nennt sich dieses Konzept.

Luca (9) aus Eimeldingen hat der Kurs bisher gut gefallen. Die Grundschüler werden aber noch mehr Einblicke erhalten. Heute wagen sie sich an HipHop und morgen, Samstag, arbeiten sie gemeinsam an einer Breakdance-Show. „Tanzkarussell“ nennt Mentor Shalijani dieses Konzept, bei dem die Anfänger verschiedene Stilformen ausprobieren können.

Vielleicht ergeht es dem einen oder anderen später so wie Christopher Stährfeldt (16) aus Binzen. Er war schon beim ersten Dance Camp vor zwei Jahren dabei und ist auf den Geschmack gekommen. Jetzt trainiert er regelmäßig Breakdance bei Ines Armbruster im Binzener Oberlin-Kindergarten, ein zusätzliches Angebot des Tanzwerks 3-Ländereck, das erst vor einem Jahr ins Leben gerufen wurde.

Die Fortgeschrittenen beim Dance Camp sind im Breakdance-Kurs von Ersen Shalijani, der, wie er selbst sagt, hohe Ansprüche stellt. Zum ersten Mal mit dabei ist Rossana Portale. Sie gibt einen HipHop-Kurs.

Djala (13) aus Eimeldingen hat den Kurs „Jazz & Modern“ bei Egon Gerber belegt. „Cool, mal was anderes“ lautet ihr Fazit am Mittagstisch in der Rathausstube. Mit Videoclip-Dance hat sie bereits Erfahrung.

Das Mittagessen hatte gestern übrigens Christine Braun vom „ak jugend binzen“ gekocht. Das gemeinsame Essen sei wichtig für den Camp-Charakter, erklärt sie. Und viele helfen mit: Heute werden die Landfrauen für die hungrigen Tänzer kochen, am Samstag ein Team um Gemeinderätin Diana Duhalt-Nestlé.

n Und auch das gehört zum Binzen Dance Camp: Zum Schluss wird das Gelernte einer interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Die Abschlussveranstaltung findet am Sonntag, 5. November, 16 Uhr, abweichend bei der Firma Winterhalter im Gewerbegebiet am Dreispitz statt, rechts neben dem Hornbach-Abholmarkt, wo das Dance Camp in den Vorjahren seinen Abschluss fand. Die Jugendfeuerwehr Binzen wird die Besucher dort bewirten.