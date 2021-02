Binzen Fellnasen kosten ab 2022 mehr

Binzen (ov/aje). In einem Zeitraum von drei Jahren sollen jährlich die Steuern für „den besten Freund des Menschen“ moderat erhöht werden. Bürgermeister Andreas Schneucker sprach sich in der Ratssitzung gegen eine rückwirkende Erhöhung aus, da die Steuern für 2021 von den Besitzern bereits bezahlt wurden. So müssen die Hundebesitzer ab 2022 jährlich zehn Euro mehr für ihre Fellnase zahlen. Für den Ersthund wird also ab nächstem Jahr eine Steuer in Höhe von 52 Euro fällig. In den folgenden Jahren steigen die Kosten auf 62 Euro (2023) und danach auf 72 Euro (2024). Dies sei immer noch günstiger als bei den anderen Kommunen, merkte Schneucker an.

20 Euro mehr für Zweiten