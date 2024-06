Die Polizei sucht die unbekannten Täter, die zwischen Samstag, 18. Mai und Dienstag, 24. Mai, versucht hatten, in eine Doppelhaushälfte in der Mühlenstraße einzubrechen. Gleich an mehreren Fenstern konnten Hebelspuren festgestellt werden, heißt es im Polizeibericht. Nach Sachlage gelangten die Unbekannten nicht in das Haus. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise unter Tel. 07621/17 60. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der Beratungsstellen bieten interessierten Bürgern eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Weitere Infos gibt es unter Tel. 07621/1500-640 oder per E-mail an freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de.