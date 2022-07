Binzen Festlicher Kontrast zum Klang-Alltag

Pfarrerin Renate Krüger, die den erkrankten Pfarrer Fiedler kurzfristig ersetzen musste, rückte in ihrer Predigt Abrahams Berufung im ersten Buch Mose und den Psalm 150 in den Mittelpunkt. In letzterem findet man neben der Aufforderung an das Gottesvolk „Lobet den Herrn mit Posaunen, (...) mit Psalter und Harfe“ auch die mit Nachdruck vorgebrachte Bitte: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn.“ Odem, betonte die Pfarrerin, bedeute hier nicht nur Atem, sondern auch Lufthauch oder Geist Gottes, „der uns leben lässt“. Und sie ergänzte: „Ganz besonders bei eurem Jubiläumsfest sind wir herausgerufen zum Lob Gottes.“

„Den Segen Gottes spüren“

Ein weiterer wichtiger Begriff in ihrer Predigt war der „Klangteppich“. Als einen solchen könne man die Kommunikation bezeichnen, die unfreiwillig und freiwillig auf einen einströme. In Abrams Familie, zu der auch seine Frau Sarai gehört, habe der Klangteppich gelautet, so Krüger: „Ihr seid unfruchtbar und bringt es nicht fertig, Kinder zu bekommen.“ Dies bewahrheitete sich aber nicht. Gott, sagte die Theolgin, rufe uns heraus aus unserem Alltags-Teppich, um seinen Segen zu erfahren und zu spüren. Der Posaunenchor gestaltete den Gottesdienst mit seinem vollen und tragenden Klang ganz wesentlich mit.

Bekannte Kirchenlieder wie „Tut mir auf die schöne Pforte“, „Ich singe dir mit Herz und Mund“, „Geh mit Gott“ brachte er ebenso herrlich zum Klingen wie ein Rondeau des französischen Barock-Komponisten Jean-Joseph Mouret, das Spiritual „Nobody knows“ oder den Gospelsong „Down by the Riverside“. Sollten auch Katholiken unter den Zuhörern gewesen sein, so freuten sich diese über das Gotteslob „Goßer Gott, wir loben dich“, ein Lied, das jedem Fronleichnamsgottesdienst seinen krönenden Abschluss verleiht. Das Orchester besteht im übrigen nicht ausschließlich aus Posaunen, wie Kirchenmusikdirektor Heiko Petersen nach dem Gottesdienst erläuterte. Sie seien zwar deutlich in der Mehrheit, aber im Ensemble gebe es auch andere Blasinstrumente wie Trompete, Waldhorn oder Tuba.