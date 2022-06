Binzen Feuerwehr lädt ein zum Jubiläum

Kommandant Schöpflin, der sich mit der Geschichte der Binzener Wehr befasst hat, weist darauf hin, dass es auch schon vor der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Maßnahmen zur Brandbekämpfung gab, etwa das gemeinschaftliche Löschen von Bränden mithilfe von in jedem Haus verwahrten Feuereimern, die in der Kander mit Löschwasser gefüllt wurden. Auf behördliche Empfehlung war 1763 die erste Spritze in Binzen mit Unterstützung der Nachbarorte beschafft worden. Ein geordnetes „Feuerlöschwesen zu Binzen“ gab es dann ab 1872, 1909 erhielt die Wehr mit dem Neubau des Rathauses ein neues Spritzenhaus mit Schlauchturm. 1913 war die Freiwillige Feuerwehr in fünf Züge eingeteilt, sie zählte vier Offiziere, 82 Mann und 49 Hilfsmänner. Zum Vergleich: Heute sei die Freiwillige Feuerwehr mit ihren 36 Mitgliedern, darunter zwei Frauen, sehr gut aufgestellt, sagt Schöpflin, allerdings verfüge man heute über deutlich mehr Fahrzeuge und Hilfsmittel. Als 1936 der Turnverein seinen Betrieb einstellte, trat dessen Spielmannszug geschlossen zur Feuerwehr über, die dadurch zu einer eigenen Marschmusik kam, heißt es in der Chronik der Feuerwehr, die Schöpflin übrigens gewissenhaft fortschreibt. Während des zweiten Weltkriegs wurden auch Frauen und Mädchen zum Feuerwehrdienst eingezogen. Nach Kriegsende wurde dann eine Neubildung der Wehr notwendig, weil durch die „Entnazifizierung“ viele Mitglieder ausschieden, so dass 1955 nur noch zehn Wehrmänner zur Verfügung standen. Dass der Neuaufbau dennoch gelang, sei nicht zuletzt dem damaligen Kommandanten Erich Hofmann zu verdanken.