Binzen: Frauenchor Binzen sucht eine neue Chorleitung

Finanzen und Ausblick: Der Finanzbericht von Kassiererin Nordika Bobbermin-Müller zeigte ein leichtes Minus, das durch großzügige Spenden und die Unterstützung der Gemeinde Binzen ausgeglichen wird. Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker betonte in seinem Dank die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements in der Gemeinde und sicherte auch weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu. Am 12.April steht der gemeinsame Auftritt mit dem Chor Frohsinn im Bürgerhaus in Schliengen an.

Neue Sängerinnen sind willkommen: Der Frauenchor Binzen blicke trotz der bevorstehenden Veränderungen optimistisch in die Zukunft, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie lade interessierte Sängerinnen ein, Teil dieser traditionsreichen Gemeinschaft zu werden. Die Proben sind immer mittwochs um 19 Uhr im Rathaussaal in Binzen – auch spontane Besuche neuer Interessentinnen seien möglich.