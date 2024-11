Binzen: Frauenverein Binzen-Rümmingen spendet Bank

Frauenverein unterstützt die Gemeinde mit 1000 Euro

So wurde im Oktober in der Johann-Peter-Hebel Straße an der Ecke zur Blauenstraße auf Initiative des Frauenvereins Binzen-Rümmingen eine schöne, nagelneue Holzbank aufgestellt. Die Gemeinderäte Oliver Baumert und Frank Krumm legten selbst Hand an, heißt es. Ermöglicht wurde diesdurch eine Spende des Frauenvereins in Höhe von 1000 Euro. Die Bank wurde kürzlich eingeweiht.

Bürgermeister Andreas Schneucker lobte beim Übergabetermin laut Mitteilung das Engagement des Frauenvereins und bedankte sich bei der Initiatorin Magdalena Schweigler, die den Vorstand des Frauenvereins kürzlich an Claudia Schöpflin-Rinner übergeben hat.