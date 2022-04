Binzen (bea). Über einen 1. Platz in der Kategorie „Kabinett“ beim 25. Gutedel-Cup für den Gutedel „Léger“ Binzener Sonnhole 2021 freut sich Stefan Schweigler vom gleichnamigen Weingut in Binzen. Auch wenn das Weingut Schweigler in den letzten Jahren immer ganz gut vertreten gewesen sei in den Top Ten beim Gutedel-Cup, sei doch ein erster Platz immer etwas ganz Besonderes, betont Schweigler. Seit Jahren richtet seine Familie ein besonderes Augenmerk auf den Gutedel, der sich gerade in diesem Jahr zu einem leichten und spritzigen, ausgeprägten Sommerwein entwickelt habe, so der Winzer. Trotz der kleinen Ernte und des durchwachsenen Wetters habe sich der Jahrgang 2021 – für die Winzer nicht ganz überraschend – zu einem ausgesprochen eleganten und schlanken Wein gemausert. Auch sonst reduziere man mit dem Ziel der Qualitätssteigerung die Erntemenge bis um ein Drittel, berichtet er. Dadurch sei die geringere Ernte im vergangenen Herbst infolge von Frostschäden im Frühjahr nicht ganz so stark ins Gewicht gefallen.