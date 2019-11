Binzen Für Bürger- und Menschenrechte eintreten

Dass sich vermeintlich aktuelle persönliche „Katastrophen“ angesichts des Leids in den letzten Kriegstagen und der Not der ersten Nachkriegszeit nivellieren, ergab sich aus dem Brief, den eine ehemalige Binzener Schülerin namens „Marlene“ an ihre Klassenkameraden schrieb. Vorgelesen wurde er von Alicia Baumert. In den 40er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts war Binzen noch ein hübsches Dorf mit vier Mühlen, kleinen Handwerksbetrieben „und allem, was man vor Ort brauchte“. Nicht so schön waren aber die Schulerlebnisse. Denn die Lehrer, die aus dem Krieg heimkehrten, waren traumatisiert und grausam zu den Schülern. Die Schulzeit sei wegen des Kriegs und des Mangels an Lehrern kurz gewesen, vieles habe man sich selbst beibringen müssen, so heißt es im Brief. „Wenn man sich die Situation der Kinder und Erwachsenen damals vergegenwärtigt, dann haben einige unter uns heute Luxusprobleme“, fand Schneucker.

Pfarrer Dirk Fiedler hatte zuvor im Gottesdienst an die Leiden des Hiob erinnert. Die Quintessenz aus Hiobs Geschichte sei, dass man sich nicht beirren lassen und ein Leben, das sich dem Guten verschrieben hat, leben solle, erklärte Fiedler.