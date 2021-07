Binzen Für das Ehrenamt werben

Referentin Johanna Benz-Spies, die als Sozialarbeiterin viele Jahre ein Mehrgenerationenhaus leitete und mittlerweile als Beraterin in der Quartiersentwicklung tätig ist, weiß um die Importanz des Ehrenamts besonders im ländlichen Raum im Bereich der Altersarbeit. „Im Seminar soll es aber nicht darum gehen, auf welchen Wegen wir die ältere Generation unterstützen können, sondern vielmehr darum, wie man Interessierten den Weg in eine ehrenamtliche Tätigkeit erleichtern kann“, beschreibt Benz-Spies. Die Sozialarbeiterin ist sich sicher, dass in der Zukunft verbindliche Unterstützung und Begleitung notwendig sein werden, um auch im ländlichen Raum gut altern zu können. „Damit meine ich beispielsweise eine gut vernetzte Nachbarschaft oder organisierte Nachbarschaftshilfe.“

Besonders relevant sei es daher, Strukturen zu schaffen, innerhalb derer sich Menschen engagieren können. „Gut engagieren kann man sich dann, wenn man die eigenen Fähigkeiten und Talente in die Arbeit miteinbringen kann.“

Interessierte sollen sich einbringen können

Im Seminar will die Referentin auch besonders ein Bewusstsein dafür schaffen, inwieweit sich Haupt- und Ehrenamt miteinander in Einklang bringen lassen. „Die Ehrenamtlichen müssen von den Hauptamtlichen bei ihrer Arbeit begleitet und unterstützt werden – bestenfalls sollten sie auf Augenhöhe miteinander arbeiten.“ Obwohl das Hauptamt und die Verwaltung selbstverständlich gewissen Zwängen unterlägen, müsse deutlich werden, in welchen Bereichen das Ehrenamt tätig werden und eine Entlastung verschaffen könne.

Ziel des Seminars ist es, Organisationsformen kennenzulernen und Voraussetzungen für bürgerschaftliches Engagement in der Unterstützung für Ältere und deren Angehörige zu schaffen. Zudem werden Fördermöglichkeiten für Initiativen des Ehrenamts in der Pflege und der Selbsthilfe in der Pflege vorgestellt. Ganz konkret bedeute dies, dass die Bereiche in den Blick genommen würden, bei denen besonders die ältere Generation auf Unterstützung angewiesen ist. Schwerpunkt hierbei seien die Bereiche Mobilität und Bewegung, Ernährung, Digitalisierung, soziale Kontakte und Wohnen. Neben Impulsvorträgen bietet sich im Seminar die Möglichkeit für Gruppenarbeiten und Plenumsgespräche.

Das Seminar findet am Dienstag, 13. Juli, von 10 bis 17 Uhr im Rathaussaal in Binzen unter Einhaltung der Hygieneanforderungen statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung aber unter www.entwicklungswerk.org/qualifizierung erforderlich. Weitere Informationen können bei Andrea Kühne (Tel. 07621 / 6608, E-Mail kuehne@gvv-binzen.de) eingeholt werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, noch sind Plätze frei.