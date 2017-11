Binzen Für die Zukunft gut gerüstet

Binzen. Seit 1984 führen Hansjörg und Gill Hechler die Binzener „Mühle“ und haben aus dem traditionsreichen Hotel-Restaurant in diesen 33 Jahren eine Top-Adresse gemacht. Beste Noten in den einschlägigen Gastro-Führern sowie vier Sterne in der Hotelklassifizierung des Hotel- und Gaststätten-Verbands belegen dies.

Möglich wurde dies alles auch dank motivierter Mitarbeiter, sagt Hansjörg Hechler mit Blick auf neueste personelle Veränderungen. Nachdem der langjährige Küchenchef Paul Juen nach 22 Jahren in der „Mühle“ in den Ruhestand gegangen ist, hat Hechler diese Funktion an dessen bisherigen Stellvertreter, Karsten Weltin, übertragen. Als Vize-Patron und damit Verantwortlicher für Hotel und Service im Restaurant fungiert nun Vincent Bühler. Er folgt auf Hechlers Patensohn Thomas Wiedmer, der nach drei Jahren in die Schweiz zurückgekehrt ist.

Karsten Weltin ist 33 Jahre alt und stammt aus Schliengen. Er hat in der „Mühle“ unter Juen die Kochlehre absolviert. Danach war er in renommierten Häusern im In- und Ausland tätig, ehe er 2015 an seine Ausbildungsstätte zurückkehrte. Er wolle die feine Markgräfler Art, die den Küchenstil der „Mühle“ seit Jahrzehnten prägt, weiter pflegen und durch kreative, moderne Elemente ergänzen, sagt der in Welmlingen lebende Küchenchef.

Der Patron bestätigt: „Karsten Weltin hat schon bisher gemeinsam mit Paul Juen unsere Küche auf kontinuierlich hohem Niveau gehalten und unsere Gäste mit kreativen Monatsmenüs begeistert.“ Künftig zeichnet er für alle Küchenleistungen, also auch für das Catering und Bankette, verantwortlich.

Neu im achtköpfigen Team ist seit Anfang November auch Küchenmeisterin Diana Just. Sie stammt aus dem Erzgebirge, lebt in Steinen, hat Köchin in der „Sonnhalde“ in Bürchau im Kleinen Wiesental gelernt und ist nach mehreren Stationen in der Schweiz, auf Kreuzfahrtschiffen und der erfolgreichen Ausbildung zur Küchenmeisterin nun Stellvertreterin von Weltin.

Für das jeweils gute Dutzend Mitarbeiter im Hotel und im Service im Restaurant zeichnet ab November Vincent Bühler verantwortlich. Der 30-jährige in Freiburg geborene Hotelfachmann hat im „Maritim“ in Titisee-Neustadt gelernt, danach unter anderem im „Römerbad“ in Badenweiler und im „Rheingold“ in Freiburg gearbeitet. Seit 2013 ist er im „Mühle“-Team. Er habe sich in dieser Zeit mit seiner kompetenten, freundlichen und doch zurückhaltenden Art sowohl bei den Gästen als auch den Mitarbeitern viele Sympathien erworben, sagt Hechler.

„Mit diesen personellen Veränderungen rüsten wir unser Haus für die Zukunft“, betont Hechler und weist auch darauf hin, dass ihn die beiden neuen Bereichsleiter in der Ausbildung junger Menschen unterstützen werden. „Wir haben in den 33 Jahren schon über 150 Azubis ausgebildet. Viele davon sind in unserem 40-köpfigen Team tätig – der neue Küchenchef eingeschlossen.“