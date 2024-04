Mit dem Blick in die Zukunft berichtete die Vorsitzende vom Begegnungsmittag am 13. Juli in der Festhalle, der für alle Chöre des Verwaltungsverbands ausgerichtet wird. Am Dorffest in Binzen wird der Verein teilnehmen; wie er sich einbringt ist noch nicht bekannt. Am 4. August wird am Festival der Chöre in der Stockberghalle in Malsburg-Marzell teilgenommen. Ausführender Verein ist der Männerchor Vogelbach, der 100 Jahre alt wird.