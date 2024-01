Binzen: Fulminantes Konzert mit Herz

Der Müllheimer Mundharmonika-Virtuose Ulrich Müller-Froß bezauberte mit dem „Konzert für Harmonica und Orchester“ aus dem Jahr 1954, das in Binzen zum ersten Mal in Deutschland aufgeführt wurde. Er spielte auf einer kostbaren chromatisch gestimmten „Cremona“ aus der gleichnamigen italienischen Werkstatt mit silbernem Kanzellenkörper und einem Deckel aus Ebenholz, was dem Instrument einen satten vollen Klang verschaffe. Atemlos folgte man den Soli und den komplexen Harmoniefolgen. Nach frenetischem Beifall spielte Müller-Froß noch ein Solo-Stück von Bach.

Einfühlsame Resonanz des Orchesters gespürt

Rasant ging es weiter mit der Spreewaldfahrt von Hans Hütten, musikalisch gesehen eine wilde Jagd durch unterschiedlichste Tonarten, vom Orchester souverän gemeistert. Kurt Gäble hatte eine Begegnung zwischen Orchester und zwei Alphörnern komponiert, die von den Solisten Andreas und Jonas Grimm perfekt intoniert wurde und das Orchester als einfühlsamen Resonanzkörper unterschiedlichster Naturstimmungen erwies.

Vor allem die Klarinettisten und Trompeter konnten sich in Jeremy Bocks bekanntem „Fiddler on the roof“ als Meister jiddischer Klezmer-Musik präsentieren. Mit zwei Zugaben bedankte sich das Orchester für den rauschenden Beifall: „Baba Yetu“ von Christopher Tinn und der berühmten Lummerland-Melodie der Augsburger Puppenkiste im Arrangement von Hermann Amann.