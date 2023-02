Binzen Furioser Fasnachts-Umzug bei Sonnenschein

Binzen - Tausende säumten die Hauptstraße in Binzen, als dort am frühen Nachmittag das große Narrendefilee der Zünfte aus dem Kandertal und dem Rebland, aber auch aus Weil und Lörrach vorbeizog. Auch große Wagen waren mit dabei, die mit ihrer Musik die Umstehenden immer wieder zum Tanzen animierten. Sonnenschein und milde Temperaturen trugen das ihrige bei zum großen Erfolg des von den "Binzemer Thonnerknaben" organisierten Fasnachtsumzugs. Mit Guggenmusik und Narrentreiben ging es weiter bis in die Abendstunden.