Binzen: Geburtstagsfest mit vielen Attraktionen

Lernort Bauernhof mit „gläserner Produktion“

Zum Jubiläumstag hatte Inhaber Markus Bürgin mit Ehefrau Linda, den vier Kindern und dem großen Helferteam ein buntes Unterhaltungsprogramm zusammengestellt. Für die zahlreich strömenden Gäste wurden vom Hausherrn Betriebsführungen durchgeführt. Für Kinder wurde ein Sinnesparcours zum Thema Obst präsentiert, der am Stand für bewusste Kinderernährung durch Evelyn Kasper-Zipp durchgeführt wurde. Seinen eigenen „Smoothie“ konnte man mittels Strampeln am Fahrrad selbst herstellen. Eine Kinderbastelstation und eine „Hof-Rallye“ mit einem Quiz rund um den Hof und den Obstanbau begeisterte die kleinen Gäste. Seit zwei Jahren präsentiert sich der Hof auch im Zusammenhang mit dem „Lernort Bauernhof“ und wird daher intensiv von Schulklassen und Kindergartengruppen besucht. Am Stand des Landratsamtes informierte Obstbauberater Klaus Nasilowski und das Team des Fachbereiches Landwirtschaft und Naturschutz. Das Team von Hauswirtschaft und Ernährung mit Yvonne Blessing und Veronika Kletzmaier informierte zur regionalen Landwirtschaft und ihren Produkten. Der Hof präsentierte sich auch als Teilnehmer der Landesaktion „Gläserne Produktion“.

Das Essensangebot lässt keine Wünsche offen

Auch kulinarisch war bestens vorgesorgt: Vom Koch des Gasthauses „Kranz“ in Lörrach, Alex Koch, stammt das Gemüse im Wok. Mit ihm hatte Linde Bürgin auch das Kochbuch des Bürginhofes „Regional, Saisonal, Phänomenal“ erstellt. Die TSG Ötlingen betrieb den Grillstand, vom Lindenhof in Dachsberg stammten Hähnchen und Geflügelburger. Die Salatbar organisierten Schüler des Oberrhein-Gymnasiums Weil am Rhein. Weitere Anbieter präsentierten Hof-Eis, Antipasti, Süßigkeiten oder die Kaffeestube.

Den Abend gestaltete beim Scheunenfest die aus sieben Musikern bestehende Band „Sound-Drops“ aus Binzen mit ihren Cover-Songs und Oldies.