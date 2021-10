Binzen Geigenklänge und Gesang beim Weihnachtskonzert

„Nach den coronabedingten Absagen meiner immer wieder verschobenen Jubiläumskonzerte und der wiederholt verschobenen Paul Potts Tour, war es uns wichtig, das Jahr 2021 doch noch musikalisch in meiner Heimat zu berücksichtigen – nach all den Monaten ohne Konzerte“, so Kevin Pabst im Rahmen einer Pressemeldung.

„Wir freuen uns sehr, dass Kevin und die Familie Pabst für den zweiten Weihnachtstag, am 26. Dezember, wieder die Gemeindehalle in Binzen ausgesucht haben. Gerade in der aktuellen Situation mit der rechtlichen Lage, ist es wichtig, dass Veranstalter, Künstler und Gemeinde gemeinsame Ziele und Richtlinien festlegen“, so Bürgermeister Andreas Schneucker, der damit auch die Corona-Vorgaben andeutet. In der Tat wird das Konzert auf Basis der letzten Aktualisierung der Corona-Verordnungen des Landes Baden-Würrtemberg mit der 2G-Regelung (geimpft / genesen) durchgeführt, heißt es in der Mitteilung.