Binzen: Geigles treten zur Titelverteidigung an

In der ersten Woche finden die Mannschaftswettbewerbe statt, dann gleich im Anschluss daran die Einzel-Weltmeisterschaften. Tobias Geigle wurde vom Deutsche Tennis Bund (DTB) als Kapitän für das Herren-30-Team nominiert. Er werde nun alles in seinen Kräften Stehende daran setzen, den Titel Jahr gegen die Topteams aus England, Frankreich und den USA zu verteidigen. Bruder Sebastian ist zum ersten Mal in das Herren-35-Team berufen worden, heißt es. Es werden mehr als 20 Teams um den Titel ins Rennen gehen. Die favorisierten Teams kommen aus Frankreich, Italien und Portugal, die mit aktuellen und früheren ATP-Profis auflaufen werden, wie zum Beispiel Pedro Sousa und Fred Gil.

Die Vorbereitung war wie erwartet intensiv. Sebastian Geigle gewann die Masters Turniere in San Remo, Bad Dürkheim, Stuttgart, Bühl und Barcelona sowie die Doppeltitel in Manavgat (Türkei) mit Thomas Burgemeister und in Barcelona mit seinem Bruder Tobias. Ganz besonders freute sich Sebastian Geigle über den Aufstieg in die Herren-30-Bundesliga mit dem Karlsruher Eislauf- und Tennisverein (KETV). Dort habe er eine überragende Saison in der Regionalliga Südwest gespielt, heißt es. Seine Auftritte auf Position eins oder zwei der Mannschaftsaufstellung mit einer 5:2-Bilanz im Einzel sicherten die entscheidenden Punkte zum Aufstieg und waren eine ideale Vorbereitung auf die anstehenden Weltmeisterschaften. Dort könnte es zu einem Kräftemessen mit den Ex-Profis Tommy Haas (TC Großhesselohe) oder Benjamin Becker (TC Bad Homburg) kommen.