Binzen: Gemeinde feiert Ehrenbürger May

„Das hat mich alles sehr berührt“, sagte ein sichtlich emotionaler Altbürgermeister Ulrich May am Ende der rund zweistündigen Feier in der Gemeindehalle. Kaum sichtbar bewegten sich seine Hände hinter seinem Rücken hin und her am Rednerpult, als seine damals fünf- und achtjährigen Töchter in einer Videoeinspielung zu seinem 50. Geburtstag ihm ein Lied sangen.