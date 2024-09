Binzen: Gemeinde will ein Wärmenetz

Bei diesem Termin wird nochmals auf die interkommunale Wärmeplanung des Landkreises Lörrach zurückgeblickt. Diese hatte bereits 2021/2022 das Ergebnis gebracht, dass sich das Gebiet der Ortsmitte und des Gewanns Epilger mit rund 375 Gebäuden und mehrheitlicher Wärmeversorgung durch Gas für ein Wärmenetz eignen könnte. Hintergrund sind gesetzliche Vorgaben, nach denen die Kommunen eine eigene kommunale Wärmeplanung aufstellen sollen. Auf Basis der Machbarkeitsstudie wird die Gemeinde die Frage beantworten können, ob sie die Realisierung eines eigenen Wärmenetzes weiterverfolgen möchte. Die Studie untersucht, welche Energiequellen genutzt und in welchen Schritten das Wärmenetz ausgebaut werden könnte.

Für die Gemeinde mit Bürgermeister Andreas Schneucker an der Spitze ist die Wärmewende und das Erreichen der Klimaneutralität ein wichtiges Ziel, bei dem er die Kommune mit ihrer Vorbildfunktion in der Pflicht sieht. Das Einzugsgebiet für das Wärmenetz liegt grob zwischen der Kandertalbahn, der A 98 und der Grenze des bebauten Gebiets. Als möglicher Standort für die Wärmezentrale wird eine Fläche im Gemeindebesitz beim Feuerwehrgerätehaus in Erwägung gezogen, eine zentralere Alternative kann sich Schneucker aufgrund der dichten Bebauung nur schwer vorstellen. Für die Wärmeerzeugung wird vermutlich ein Blockheizkraftwerk mit Gas oder Hackschnitzeln benötigt, das ist aber aus Sicht des Bürgermeisters eine „Brückentechnologie“ für eine begrenzte Zeit bis zur Verfügbarkeit einer klimaneutralen Alternative. „Mir schwebt die Nutzung von Geothermie vor“, erläutert Schneucker. „Da gibt es inzwischen sehr erfolgreiche Konzepte zum Beispiel in München.“