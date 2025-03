Binzen: Gerätehaus bekommt Alarmanlage

Beim Einbruch in das Feuergerätehaus in Binzen sind unter anderem Äxte, Spreizer, Motorpumpen und anderes feuerwehrtechnisches Gerät entwendet worden, hieß es in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Ein Fenster sei eingeschlagen und eine Plane aufgeschnitten worden, es entstand also auch noch zusätzlicher Sachschaden durch Vandalismus.