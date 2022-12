Binzen Glanzleistung zum Jubiläum

Hoher Anspruch an Stücke und Ausführung

Anspruchsvoll war die Auswahl der Stücke, von steter Aufmerksamkeit geprägt sein Dirigat. Breininger oblag zudem, für den Organisten einzuspringen und den Chor am Keyboard zu begleiten. Das Repertoire während der rund neunzigminütigen Darbietung diente vor allem einem Aspekt: die hörbare wie auffallende Schönheit der starken Sopranstimmen zu präsentieren. Ausgewählte Melodien, die auf Anhieb dem Gehör schmeichelten, waren von Beginn an geboten.

Diesen Tenor verdeutlichte bereits das Auftaktlied „Ein Geschenk des Himmels“. Eine Wortwahl, die Mechthilde Knoebel zum Schluss hin als Kompliment für den Chef des Taktstocks nutzte. Zuvor durfte das Publikum mehrstimmige Passagen, auflockernde Tonartwechsel und blitzsaubere Einsätze genießen. Die hohe musikalische Qualität zog sich durch das gesamte Konzert. Eine Rolle für sich spielte die Dynamik, also die Modulation der Lautstärke, die etwa „Kyrie Eleison“, die „Ode an Gott“ und weitere Stücke mehr veredelte. Ganz nebenbei ließ sich feststellen, dass das Hannes-Wader-Lied „Seit Ewigkeiten“ aus der beschwingten Kehle eines Frauenchors um Klassen besser klingt. Ein Höhepunkt war sicherlich das „Ave Maria“, bei dem es hieß, die Töne zu halten. Güteklasse eins brachten auch die „Heinzboys“ aus Schliengen mit, ein weiteres Revier des Dirigenten.

„Heinzboys“ sorgen für Stimmung

Ein roter Schal, eine rote Krawatte und eine rote Fliege – auf drei Männer verteilt: so traten die Boys rein optisch an. Stimmlich ging es a cappella mit „Connected“ los, ein Hit in der instrumentenlosen Szene. Die Zuhörer klatschten begeistert, und reagierten ihrerseits angeknipst bei „And so it goes“ oder „Yesterday“.

Dem Beatles-Klassiker schloss sich lautstarker Jubel an. Münden sollte der Gastauftritt in der Verstärkung der Damenrunde und in einem kollektiven Choral aller Anwesenden. Die gute Stimmung wurde nach der Zugabe hinüber ins Gemeindehaus getragen, wo Speis und Trank lockten, und die Veranstaltung den gebührenden Ausklang fand.