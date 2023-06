Binzen Gut für Image Binzens

Vor allem das Speisenangebot sei, so Bieber, sehr gut nachgefragt gewesen. „Der bis zur Zwangspause und bei 43 Dorffesten gewachsene Ruf der Binzener Vereine als kompetente Gastgeber für einen Großanlass hat für einen starken Besucherzuspruch trotz hochsommerlicher Hitze und vieler Konkurrenzveranstaltungen gesorgt“, so der erfahrene Fest-Verantwortliche.

Nach dem am Freitag- und Samstagnacht die Klänge der Combo „Duo Schwarz“ Stimmungsgaranten für ein altersmäßig bunt gemischtes Publikum waren, kamen sowohl am Samstagnachmittag wie auch sonntags die Blasmusik-Konzerte bestens an. Am Samstag waren Zöglinge und Vorstufenorchester des Binzener Musikvereins zu Gange, am Sonntag zuerst der Musikverein Wyhlen zum Frühschoppen, dann am Mittag die Musikvereine Fröhnd, Istein und Steinen.