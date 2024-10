Binzen hat Fragen zur Reaktivierung der Kandertalbahn.: „Zeit, die Gemeinden ins Boot zu holen“

Gemeinde müsste ein Drittel der Kosten tragen

Der zweite Übergang liegt am Sportplatz in der Nähe des neuen Kreisverkehrs mit der Blauenstraße – immerhin noch 3000 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs. Hier waren jetzt bereits Diskussionen über mögliche Halbschranken im Gespräch, da befürchtet wurde, Lastwagen könnten es bei einem Rückstau nicht mehr rechtzeitig über die Gleise schaffen. Der dritte Übergang liegt an der Mühlenstraße, der auch von 3000 Fahrzeugen pro Tag genutzt wird und für viele Schüler auch den täglichen Weg bedeutet.