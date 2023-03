Binzen Haushalt einstimmig verabschiedet

Einmal mehr, so die Zusammenfassung des Bürgermeisters, sei es der Verwaltung nicht gelungen, wie gesetzlich gefordert einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Die guten Zahlen für 2023 stimmen ihn dennoch froh: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 342 200 Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 29 500 Euro auf 491 700 Euro. Die Finanzausgleichs-Umlage sinkt um 368 200 Euro auf 1,25 Millionen Euro, die Kreisumlage sinkt um 291 900 Euro auf 1,65 Millionen Euro.

Andreas Schneucker Foto: Beatrice Ehrlich

Die Einnahmen aus dem Ergebnishaushalt stammen zu 30 Prozent aus der Gewerbesteuer und zu 27 Prozent aus der Einkommensteuer, wie Schneucker erläuterte. Fast die Hälfte der Aufwendungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen. Personalaufwendungen machen ein Viertel des Haushalts aus. „Problematisch“, so der Bürgermeister, „sind die Aufwendungen für die Abschreibungen (AFA) , die jedes Jahr mit über einer Million Euro zu Buche schlagen. Mit jeder zusätzlichen Investition in Infrastruktur oder den Kauf von Immobilien werden zusätzliche Mittel für die AFA benötigt.“