Binzen: „Heldinnen“ bevölkern die Halle

Alle Jahre wieder lädt der Turnerbund Binzen zur Jahresfeier ein. Eltern, Geschwister, Familienangehörige und Freunde haben auch diese Mal in großer Zahl die Halle gefüllt. Knapp 400 Plätze waren allesamt besetzt, was die Verantwortlichen sehr freute, heißt es in einem Nachbericht. Unter den Gästen konnte die Vorsitzende Laura Ehrke auch Bürgermeister Andreas Schneucker begrüßen. Die Halle war liebevoll und detailreich gemäß dem Motto „Heldinnen“ dekoriert, so dass sich alle direkt im Thema heimisch fühlen konnten.