Binzen Herrliche Bläserklänge und frische Brötchen

Den Auftakt machte das Hauptorchester unter der Leitung von Stefan Jourdan mit zünftigen Märschen und „Freudensprüngen“ (Jump and Joy). Ein hörenswerter Vorgeschmack auf das, was den Nachwuchs erwartet, wenn er weiterhin so fleißig übt wie bisher. Die jüngsten Musiker aus der Bläserklasse hatten gleich danach ihren Auftritt: erst solistisch oder zu zweit mit dem eigenen Instrument, und dann alle zusammen als 15-köpfige Bläserklasse, die seit einem Jahr regelmäßig zusammen probt. Unter der Leitung des Vorsitzenden Andreas Kalchschmidt präsentierten die Kinder Stücke wie „Die Brücke“ oder den „3-Noten-Rock“ mit sauberer Intonation und gekonntem Zusammenspiel. Einen Einblick in ihr Können gaben auch die fortgeschrittenen Jugendlichen, allen voran Alexander Rüdlin an der Klarinette. Er hat vor kurzem sein silbernes Leistungsabzeichen abgelegt und trug mit seiner Lehrerin Letizia Kalchschmidt einen raffinierten Blues vor. „Was der Musikverein auf die Beine stellt, ist unheimlich wichtig für das Leben im Dorf“, kommentierte Gemeinderätin Diana Duhalt-Nestle, die mit ihrer Familie in der ersten Reihe Platz genommen hatte.

Land cancelt Bläserklasse

Der einzige Wermutstropfen an diesem genussreichen Vormittag war, was Kalchschmidt im Anschluss zu verkünden hatte: Um Bläsernachwuchs zu gewinnen, habe man im vergangenen Schuljahr endlich eine Bläserklasse in Kooperation mit der Grundschule Vorderes Kandertal einrichten können, berichtete er. Um so größer der Schock, als die Schulverwaltung nun zu Schuljahresbeginn mitteilte, dass wegen Lehrermangel die Bläserklasse dort nicht weitergeführt werden kann.