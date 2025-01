Binzen: Inklusion erfolgt durch gemeinsame Bewegung

Gemeinsam arbeiten sie unter der Leitung von Tim Josko und Stefan Hilpüsch an den Schwerpunkten Kraft, Ausdauer, Koordination und Geschicklichkeit. Das gemeinsame Ziel sei klar: Barrieren abbauen, das Selbstvertrauen stärken und allen die Freude an Bewegung näherbringen, heiß es. „Fortschritte zeigen sich nicht nur in stärkeren Muskeln oder verbesserter Ausdauer, sondern auch in mentaler Stärke, gesteigerter Lebensfreude und einem spürbar gewachsenen Selbstbewusstsein. Die Gesichter unserer Teilnehmer sprechen Bände – sie strahlen Stolz und Zufriedenheit aus“, zeigt sich Hilpüsch laut der Mitteilung beeindruckt.

Für Tim Josko sei es „eine Herzensangelegenheit, ein Ort zu schaffen, das einen hohen gesellschaftlichen Mehrwert bietet und ein Umfeld, in dem sich alle Menschen wohl und wertgeschätzt fühlen“, heißt es. Das wöchentliche Training habe nicht nur die Teilnehmer inspiriert, sondern „auch das Team des Unternehmens in Binzen“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens aus Binzen.