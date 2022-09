Binzen - Vom Fahrrad gestürzt ist eine Jugendliche am Mittwoch gegen 13:40 Uhr in der Hauptstraße in Binzen. Die 16-jährige verletzte sich am Bein und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie war beim Überfahren des Bordsteins alleinbeteiligt zu Fall gekommen, heißt es im Polizeibericht. Einen Radhelm hatte das Mädchen auf.