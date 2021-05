Binzen Integration in Zeiten der Pandemie

Begleitgruppe mit wichtiger Funktion

Eine wesentliche Rolle bei der Integration spiele die Projekt-Begleitgruppe. Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Bildung und Ehrenamt sind dabei Bindeglieder der verschiedenen Bereiche, in denen Bestrebungen zur Integration ansetzen können, legte Kühne dar.

Mit Blick auf die Planungen habe man coronabedingt vieles, was eigentlich schon 2020 umgesetzt werden sollte, nun erneut für 2021/22 vorsehen müssen. Zugleich aber habe man die Integrationsarbeit ein Stück weit in den digitalen Bereich verlagern können.

Kühne hob in diesem Zusammenhang besonders die Online-Umfrage zum Thema Ehrenamt hervor, an der sich 61 Gruppen, Institutionen oder Einzelpersonen beteiligt hatten. Die Ergebnisse werden am Dienstag, 4. Mai, ab 18.30 Uhr im Zuge einer Online-Veranstaltung vorgestellt. Den Zoom-Link erhalten Interessierte über die E-Mail-Adresse veranstaltung@memo-u.de. Auch sei – sobald es die Corona-Situation erlaubt – eine sich daran anschließende Veranstaltung in Präsenz geplant.

Weiterhin beschäftigte man sich vor allem im Zuge des Integrationsmanagements mit Alltagsthemen in der Einzelfallbetreuung.

Die angestoßenen Lern- und Lesepartnerschaften sollen weiterentwickelt werden. Diesbezüglich sei es wichtig, trotz der Corona-Einschränkungen neue Paten zu finden, erklärte die Integrationsbeauftragte.

Derzeit leben insgesamt 116 Geflüchtete in den GVV-Gemeinden, legte Kühne dar. Die Verteilung richte sich nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden, ergänzte Verbandsvorsitzender Andreas Schneucker.

Lob für Sachstandsbericht aus dem Ratsrund

Er wies ebenso wie GVV-Geschäftsführer Dominik Kiesewetter darauf hin, dass es derzeit kaum möglich sei, eine Prognose darüber abzugeben, wann die betreffenden Personen in ihre Heimatländer zurückkehren können. Es handele sich dabei in erster Linie um eine rechtliche Frage, wies Kiesewetter auf die Einstufung der Herkunftsländer auf Bundesebene hin.

Daniela Meier und Oliver Friebolin hoben die bedeutende Rolle der Vereine für die Integration hervor. Diese stehen durch Corona ebenfalls teils vor enormen Herausforderungen. Auch hier seien kreative Lösungen mehr denn je gefragt.

Viel Lob für die vorgestellten Tätigkeiten in Sachen Integration gab es von Martin Gräßlin. Durch Integration könne eine Win-Win-Situation entstehen, in der Menschen in Notlagen aufgenommen und die Strukturen in der Region gleichzeitig durch neue Arbeitskräfte und Vereinsmitglieder gestärkt würden. Gräßlin: „Das ist eine super Weg. Ich bin begeistert von dem Projekt.“