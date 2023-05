Binzen Integration ist wichtiges Zukunftsthema

Nach dreijähriger Zwangspause fand am Freitag in Binzen erstmals wieder ein Bürgerempfang statt. Bürgermeister Andreas Schneucker konnte in der Gemeindehalle nebst zahlreichen Bürgern seinem Vorgänger und Ehrenbürger von Binzen, Uli May, den Gemeinderäten, den Vertretern der in Binzen ansässigen 242 Unternehmen sowie den Vertretern der örtlichen Vereine, Behörden und Institutionen ein herzliches Willkommen entbieten. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom bekannten Pianisten Konstantin Zvyagin mit Werken von Richard Wagner und Sergei Rachmaninov.