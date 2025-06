Binzen: Jede Uhr hat ihre eigene Geschichte

Bereits vor rund 50 Jahren erwachte in Schlesselmann die Sammelleidenschaft. „Ich bin seit Kindesbeinen an schon Jäger und Sammler“, sagt er. Waren es zunächst Fotos und Kameras, so entdeckte er vor gut 30 Jahren seine Liebe zu Schwarzwalduhren. Und diese Leidenschaft ließ den Vater von zwei erwachsenen Kindern fortan nicht mehr los. „Jede Uhr hat einen eigenen Klang und eine eigene Geschichte“, weiß der begeisterte Sammler, der früher an Uhrenmessen und bei Besuchen in seiner Schwarzwälder Heimat seine Exemplare erworben hat. Längst ist jedoch das Internet die wichtigste Quelle für interessante Kaufobjekte. Hier beteiligt sich der Binzener immer wieder an Auktionen, wenn zuvor eine besondere Schwarzwalduhr mit individuellem Figuren- und Formenspiel sein Interesse geweckt hat. Übrigens: Die erste Uhr, die auch eine seiner Wände ziert und immer noch läuft, hat er 1976 auf einem Flohmarkt erworben – ein Regulator von Junghans.