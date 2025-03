Binzen: Jung und alt in den Austausch bringen

Vorsitzender Volker Scherer sagte in einer Bilanz, dass dieser Nachmittag eine rundum gelungene Veranstaltung gewesen sei. Stephanie Müller stellte noch zwei Projektideen vor, wie beim Tus Binzen der Austausch zwischen jungen Menschen und Senioren gefördert sowie ein Dialog in Gang gebracht werden soll. Die erste Idee war ein gemeinsamer Filmabend zum „Wunder von Bern“, bei dem es eine Begegnung von Jugendlichen und älteren Menschen geben soll. Die zweite Idee sind Spielangebote für Jung und Alt inklusive eines langfristigen Begegnungsprojekts in Kooperation mit Schulen. Dabei geht es auch um einen Austausch von Erfahrungen, die aus persönlicher Perspektive vermittelt werden. Der Verein will damit zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen und jungen Menschen Erfahrungen aus erster Hand ermöglichen, die sie in ihrer Entwicklung weiterbringen. Es wurden Spenden gesammelt, deren Einnahmen über die Horst-Eckel-Stiftung in die Realisierung dieser Projekte fließen sollen.