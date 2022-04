Binzen Kandertal öffnet Türen für Ukrainer

Von Beatrice Ehrlich

Binzen. Vor dem Einstieg in die Tagesordnung hatte sich bereits Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker mit einer Ansprache an die Gemeinderäte gewandt. Darin führte er ihnen das Leid der Zivilbevölkerung in der Ukraine vor Augen, erinnerte aber zugleich daran, dass die Auswirkungen des von Russland entfesselten Krieges auch hier zu spüren sein werden. Verbandsgeschäftsführer Dominik Kiesewetter berichtete später in der Sitzung über die zu erwartenden Flüchtlinge im Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal, bei dem alle Fragen der Integration zentral angesiedelt sind. Demnach werden in den kommenden Wochen rund 3000 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Lörrach erwartet, das seien umgerechnet rund 55 pro Tag. Über die Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften hinaus, würden auch jedem Ort gemäß seiner Einwohnerzahl Flüchtlinge zugewiesen, stellte Kiesewetter in Aussicht, dem Vorderen Kandertal insgesamt rund 140 Personen. Bisher offiziell angemeldet seien in Binzen drei, in Fischingen vier und in Rümmingen, Schallbach und Wittlingen jeweils sechs Geflüchtete aus der Ukraine, darunter Kinder. Man gehe davon aus, dass es eventuell mehr seien, da zunächst keine Meldepflicht bestehe, so Kiesewetter.