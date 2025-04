Binzen/Kandertal: Parteipolitisches Gezänk im Konzessionsstreit

SPD sieht betroffene Gemeinden im Nachteil

Das Umweltministerium verwies darauf, dass sich die Frage des Umgangs mit Konzessionsentscheidungen durchaus stelle, dies aber nicht auf Landesebene zu regeln sei. Es sei aber möglich, sich zu überlegen, was sinnvoll sei, um das Vergaberecht anzupassen, hieß es. Die SPD ging in ihrer Forderung am weitesten, denn sie stellte sich die Frage, was die betroffenen Gemeinden tun sollten.