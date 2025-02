Binzen/Kandertal: „Wir erhoffen Antwort aus Stuttgart“

„Der Gemeinderat der Gemeinde Binzen hätte unabhängig von diesem Anteil an der Badenova selbstverständlich der Naturenergie vor sechs Jahren den Zuschlag erteilt, wenn diese das bessere Angebot nach fachlicher Auswertung abgegeben hätte. Der Gemeinderat der Gemeinde Binzen musste so entscheiden“, sagt der Bürgermeister. Nachdem nun nach ihrer Auffassung ein finales Urteil vorgelegen habe, konnten die Konzessionsverträge nach mehr als fünf Jahren Rechtsstreit unterzeichnet werden und danach erst hätten die Bürgermeister ihre Gremien öffentlich informiert, dass die Gemeinderatsbeschlüsse aus 2019 umgesetzt werden können. Die nun aufgrund der „Verweigerungshaltung der Naturenergie Netze“ nötigen weiteren juristischen Verfahren zur Netzherausgabe – die von der kommunalen Konzessionsvergabe inhaltlich und prozessual getrennt seien – seien für die Gemeinden „weder rechtsstaatlich, kommunalpolitisch noch unternehmerisch“ nachvollziehbar.

Zwangsgeld und Ordnungshaft angedroht

Das Landgericht Stuttgart habe zu solchen Netzherausgabeklagen bereits ausgeführt, dass die einmal bereits letztinstanzlich von dem jeweiligen Oberlandesgericht entschiedenen Rügen gegen die Auswahlentscheidung der Gemeinde nicht erneut „ins Feld geführt“ werden können. Nach dieser Rechtsauffassung seien diese ja bereits abschließend und rechtskräftig gerichtlich beschieden.

Ausweislich ihrer Mitteilungen beabsichtige Naturenergie Netze aber genau das, wenn sie die Rechtmäßigkeit der Auswahlverfahren der Gemeinden in Zweifel ziehe. Ihm seien als Bürgermeister ein Zwangsgeld von 250 000 Euro und ersatzweise sechs Monate Ordnungshaft angedroht worden. Das ärgert ihn besonders – von der ganzen Arbeit und dem Zeitaufwand nicht zu sprechen.

Schwebezustand und Unsicherheit hilft keinem

Der gemeinsame Brief an den Ministerpräsidenten war so etwas wie der Wunsch, dass dieser durch eine Art Machtwort dafür sorgt, dass die Übergabe in die Wege geleitet werden könne (wir haben berichtet). Die Kommunalpolitiker erwarteten nach eigenem Bekunden von der Landesregierung, dass diese über die EnBW den Netzbetreiber auffordert, die Übergabe der Netze auf den Weg zu bringen. „Bislang haben wir noch keine Antwort auf unser Schreiben erhalten, aber wir haben die Hoffnung, dass es eine solche geben wird.“ Neben den Verfahrenskosten stört ihn vor allem „der Schwebezustand“ und die Unsicherheit, die durch den langjährigen Streit entstanden sei.

Gemeinden sorgen sich um die Klimawende

Allein Binzen hat in den vergangenen fünf Jahren in das Verfahren über 20 000 Euro an Verfahrenskosten investieren müssen. „Das Geld sollte aus Sicht der Kommunen besser in die Energiewende vor Ort zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040, als in langjährige Rechtsstreitigkeiten eingesetzt werden“, fordert Schneucker.