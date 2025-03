Binzen: Keine schnellen Maßnahmen auf A 98

Stellungnahmen bringen keine neue Aspekte

Das Landratsamt Lörrach und das Bauamt der Stadt Weil am Rhein sowie Bürger haben keine Einwände erhoben, lediglich die Autobahn-Gesellschaft des Bundes nahm Stellung zum überarbeiteten Aktionsplan, lehnte aber weitere Zugeständnisse ab.

Sebastian Gerner vom Büro Heine und Jud (ein Ingenieurbüro für Umweltakustik) stellte dem Gemeinderat den Aktionsplan noch einmal kurz vor. Zur Berechnung der Betroffenheiten in Binzen wurde ein neues Verfahren angewendet, was dazu führte, dass nun deutlich mehr Menschen in den zu kartierenden Pegelklassen ausgewiesen wurden. Bei der Lärmkartierung 2017 befanden sich beispielsweise 246 Einwohner in der niedrigsten Pegelklasse, bei der aktuellen Lärmkartierung von 2022 sind es 1161 Bürger. Dass sich die Anzahl der lärmbelasteten Einwohner insgesamt erhöht habe, bedeute aber nicht, dass der Lärm tatsächlich zugenommen hat, hieß es.