Einen Vormittag lang konnten sich die Kinder einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr verschaffen Ins Wasser fiel der Besuch des Erlebniskletterwalds in Lörrach, an dem auch Bürgermeister Andreas Schneucker teilnehmen wollte.

Bis zum 13. August geht es noch weiter mit dem Ferien-Spaß in Binzen. Auf dem Programm stehen ein Besuch im Tierpark Mundenhof, die Besichtigung der Tschamber­höhle, Kurse über Chemie im Alltag und die Naturgewalten, Brotbacken auf dem Bürginhof, Wandergolf in Kandern und Goldwaschen am Rhein.