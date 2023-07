Binzen Klangvoll und opulent

„Klassik bewegt“ - der Titel der Konzertreihe passte für einmal perfekt, zeigten die Akteure doch auf, wie mobil und beweglich Mozart für seine Zeit war. Sprecher Klaus Koska (mit Dreispitz und reich verziertem Gehrock) und die Musiker-Equipe um Deug-Yun Kim am Klavier begleiteten das junge Genie und „besichtigten“ seine Musik aus dieser Zeit. Darunter waren Arien des frisch verliebten Amadeus für seine angebetete Aloisia Weber. Die umschwärmte Sängerin und Operndiva hat Mozarts Heiratsantrag abgewiesen. Jetzt kam ihre Schwester Constanze ins Spiel und damit Zell im Wiesental, wo die Familie Weber herstammt.

Mannheim und Zell waren denn auch die Eckpunkte in der biografischen Geschichte, die Klaus Koska zusammengestellt hat. Was ist Fiktion, was Realität? Koska brachte die Rede auf die große Liebe Aloisia, aber auch auf ihre Schwester, das „Mannheimer Mädchen“, wie der junge Mozart sie in einem Brief nach Hause nennt. Das war auch optisch der Höhepunkt.