Binzen Klassik zum Advent

Mit dem musikalischen Märchen „Peter und der Wolf“ wird die Veranstaltungsreihe bereits in der 14. Auflage am Adventssonntag, 1. Dezember, 16 Uhr, im Foyer der Firma Resin in Binzen, Am Dreispitz 6, fortgesetzt. Das bekannteste Stück des russischen Komponisten Sergej Prokofjew über Mut und Freundschaft begeistert mit raffinierten Melodien die ganze Familie, heißt es in der Ankündigung. „Fantasievoll lernt das junge Publikum dabei die Instrumente wie beispielsweise Fagott kennen“, wird Dirigent Christian Reichert zitiert.

Die leidenschaftliche Pianistin Deug-Yun Kim wohnt seit 2004 in Binzen und rief die Konzertreihe ins Leben. Sie will damit auch Familien die Freude an der klassischen Musik vermitteln.