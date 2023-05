Der Pianist Ruslan Gasratov spielt am Sonntag, 11. Juni, ab 17 Uhr im Rathaussaal in Binzen, Am Rathausplatz 6, ein Konzert mit dem Titel „Weltklassik am Klavier – Danse Macabre – Ich finde keinen Frieden!“. Er spielt Werke von Bach, Scarlatti, Liszt, Brahms, Skrjabin und Rachmaninow.