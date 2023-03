Die türkische Pianistin Lal Karaalioglu spielt am Sonntag, 12. März, ab 17 Uhr im Rathaussaal Binzen ein Konzert im Rahmen der Reihe „Weltklassik am Klavier“. Unter dem Titel „Weltklassik am Klavier – Wieder entdeckt: der weibliche Beethoven!“ wendet sich Karaalioglu Werken der Komponistinnen Emilie Mayer sowie Clara Schumann zu und stellt diesen solche von Ludwig van Beethoven und Robert Schumann gegenüber. Der Eintritt kostet 30, ermäßigt 15 Euro und ist für Jugendliche bis 18 Jahren frei. Reservierungen per E-Mail an: info@weltklassik.de oder unter Tel. 0151/125 855 27. Weitere Details zum Programm und der Pianistin sind auf der Internetseite www.weltklassik.de zu finden.