Binzen Konzerte junger Pianisten im Rathaussaal

Klassische Klaviermusik in schönen Räumen

Die Konzertveranstalterin organisiert 400 Konzerte pro Jahr, an 43 Orten in Deutschland, hier in Südbaden unter anderem auch in Freiburg und in Sulzburg-Laufen. Rund 50 Künstler hat Haarstick unter Vertrag.

Es geht ihr darum, den Pianisten Live-Auftritte zu verschaffen und gleichzeitig Liebhabern klassischer Klaviermusik Konzerte in ihrer Nähe anzubieten. Außerdem will sie auch jenen den Zugang ermöglichen zu Klavierwerken berühmter Komponisten wie etwa Beethoven, Mozart oder Chopin, die vielleicht bisher nicht die Gelegenheit dazu hatten.