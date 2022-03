Binzen Kooperation über Gemeindegrenzen

Leischner sieht in dem neuen Standort gleich mehrere Vorteile. Erstens sei die Anbindung optimal. Man finde immer einen Parkplatz, was am Weiler Haus der Volksbildung nicht immer der Fall sei. Hervorragend sei außerdem die Ausstattung des Kursraums. Vom Beamer bis zum digitalen Whiteboard sei alles auf dem neuesten Stand der Medientechnik, schwärmt er. Dass Reforum und Volkshochschule eines Tages zusammenfinden würden, ist mehreren Begegnungen zu verdanken, in deren Verlauf sich eine Zusammenarbeit geradezu abgezeichnet habe, berichtet Leischner. So habe er privat bei einer der schon länger im Reforum stattfindenden Lesungen die Räume kennengelernt und gedacht, dass hier auch Lesungen der VHS einen passenden Rahmen finden würden. Dabei denkt er an Themen, die im weitesten Sinn mit dem Arbeitsleben zu tun haben wie Lernen, Bildung, neue Medien, Organisation, Management, Werte, Digitalisierung und „Welt im Wandel“. Katja Köppel, die bei Resin für die Belebung und Vermietung der Räume im Reforum zuständig ist, hatte in der VHS in Weil an „Kommunikation am Arbeitsplatz“ teilgenommen und konnte sich einen solchen Kurs sogar noch besser in den eigenen Räumen vorstellen. Ziel des Reforums sei ja unter anderem, die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben aufzubrechen, erläutert sie. Eine solche Weiterentwicklung über die Grenzen des Gewerbegebiets am Dreispitz hinaus und mitten in die Gesellschaft hinein ist auch ganz im Sinne des Resin-Gründers und Geschäftsführers Fritz Resin: „Wir sehen viele Anknüpfungspunkte und wollen die Zusammenarbeit gern ausweiten“, bestätigt er.