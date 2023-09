Binzen „Lehrer war meine Berufung“

Sie kritisieren die Bildungspolitik?

Ja, sie ist über Jahre hinweg kopf- und orientierungslos. Es wurden 100 Baustellen aufgerissen, aber nur wenige zu Ende gebracht. Es gibt eine Kuschelpädagogik statt Fordern und Fördern. Als jüngstes Beispiel verweise ich nur auf das Beispiel „Bundeshüpfspiele“ statt Bundesjugendspiele als Wettbewerb und das Abschneiden Baden-Württembergs in Ländervergleichen.

Alle klagen über den Lehrermangel. Warum ist das so?

Das ist selbst gemacht. Die Schulverwaltung bringt es nicht fertig, jungen Lehrern nach der Referendarzeit ein nahtloses Stellenangebot oder eine Einstellungszusage zu machen. Es ist doch ein Skandal, dass junge Lehrer nach dem Referendariat zunächst für sechs Wochen entlassen und dann wieder eingestellt werden. Eine solche – leider von allen bisherigen Landesregierungen geübte – Praxis verunsichert viele junge Leute, wenn sie vor der Berufswahl stehen.

Wie oft trifft man Sie noch in der Schule an?

Gar nicht mehr. Nach meinem Ausscheiden hat es einen klaren Schnitt gegeben. Ich muss niemandem mehr meine Meinung aufdrängen.

„Ich gehe zwar, aber ich verschwinde nicht“, sagten Sie bei Ihrem Abschied. Sind Sie in der Gemeinde noch präsent?

Ja. Seit 2015 engagiere ich mich für Senioren. Nichts zu machen, wäre für mich undenkbar gewesen.

Als Lehrer aus Leidenschaft haben Sie sich auch stark im öffentlichen Leben auf verschiedenen Ebenen eingebracht. Was war Ihre Motivation?

Als ich 1983 als Schulleiter nach Binzen gekommen bin, standen große Schulerweiterungen im Vorderen Kandertal an. Da hatte ich viel mit den Gemeinden und Gemeinderäten zu tun. Dabei wurde mir klar, dass man als Gemeinderat eine andere Mitwirkungsmöglichkeit hat als nur als Gast bei Sitzungen. Zusammen mit dem damaligen Binzener Bürgermeister Ulrich May haben wir 1990 auch die VHS-Außenstelle Vorderes Kandertal gegründet und später eine von vielen bewunderte tägliche Betreuungszeit in Kindergarten und Schule von 7 bis 17 Uhr für Ein- bis Zehnjährige eingerichtet.

Drei Jahrzehnte waren Sie im Gemeinderat als Fraktionsvorsitzender der Bürgerliste eine starke Stimme. Wie nahe sind Sie noch am kommunalen Geschehen?

Vor allem über die Zeitung bekomme ich mit, was in der Gemeinde geht, und verfolge das mit Interesse. Ich halte mich aber zurück und besuche auch keine Gemeinderatssitzungen mehr.

Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung der Gemeinde?

Sie hat ein gutes Finanzpolster. Einiges, was zum Beispiel die Konzepte für die Überbauung des alten Sportplatzes und die neue Dorfmitte angeht, sehe ich allerdings skeptisch. Abwarten.

Sie gelten als Allrounder, Ideengeber und Motivator. Als solcher engagieren Sie sich auch bei den Herbstzeitlosen in Weil am Rhein und leiten als Elsass-Kenner vor allem Exkursionen im Nachbarland. Macht das Spaß?

Sehr sogar. Als Leiter der VHS-Außenstelle hatte ich 1990 mit Elsass-Wanderungen begonnen. Inzwischen bin ich auch bei den Herbstzeitlosen in Weil und dem Pendant in Lörrach, der „Plus Punkt Zeit“, mit Wanderungen und Exkursionen, Stadt- und Münsterführungen in Basel und Freiburg sowie am Kaiserstuhl und in der benachbarten Schweiz aktiv.

Es geht dabei nicht nur um touristische, sondern auch um kulturelle Angebote für Senioren. Das ist eine Zielgruppe, die mir am Herzen liegt. Die Exkursionen sind sehr gut besucht, viele sind mehrfach ausgebucht. Und gerade die gemeinsamen Exkursionen mit Lörrach sind besonders unterhaltsam.

Sie sind also nicht in das berühmte Loch gefallen, als Sie vor zehn Jahren in den Ruhestand gingen?

Überhaupt nicht. Davor hatte ich nie Angst, davor haben mich meine Interessen und Hobbys bewahrt. Ich bin auch Mitglied im Schwarzwaldverein Kleines Wiesental, wandere gerne, jazze und spiele Cego beim Schwarzwaldverein sowie bei Familientreffen. Auch interessiere ich mich für Musik, denn mit elf Jahren habe ich im Musikverein Neuenweg Trompete gespielt und später auch einen Dirigentenkurs absolviert.