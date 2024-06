Binzen: Linksabbiegespur für Radler wird vorgeschlagen

Hofmann meint, die alte Strecke sei weiterhin sehr beliebt, weil Eltern ihrem Kind raten würden, sie wegen der Probleme beim Linksabbiegen vorzuziehen. Der Rückstau der Autos an der Bushaltestelle Johann-Peter-Hebel-Straße verleite zudem zum Fahren auf dem Gehweg.

Nadja Lützel lobte im Gemeinderat die Arbeit der AG Radverkehr. „Die Arbeit, die ihr gemacht habet, hätte ich vom Landratsamt erwartet“, sagte sie. „Wir hatten um Evaluation gebeten und dass jemand hingeht und sich die Situation vor Ort anguckt.“ Ihre Kinder (zwölf und 13 Jahre alt) führen nicht mehr durch den Kreisel, weil die Abstände nicht eingehalten würden und die Überquerung der Fahrbahn sehr gefährlich sei.

Regina Barwich machte auf die Gefahrenstelle beim Schwanen aufmerksam. Rainer Stöcklin befürwortet es, wenn eine rote Fahrbahnspur den Radfahrer sicher durch den Kreisel und über die Aufstellfläche in der Mitte der Straße auf die andere Straßenseite führt. Martin Weckerle befürchtet, dass es dort „früher oder später einen Schaden am Menschen geben“ werde.

Bürgermeister Andreas Schneucker sagte, die „grauen Kästchen“ am Straßenrand gehören nach Binzen. Verkehrsplaner Uwe Petry erinnerte daran, dass das Regierungspräsidium Freiburg, das Landratsamt Lörach und die Polizei die Verkehrsabläufe am Kreisel evaluieren wollen. Sie befürworten Fahrradpiktogramme „im direkten Bereich des Kreisverkehrs mittag auf der Fahrbahn“, einen Pfeil für Radler auf der Fahrbahn an der Querung und Tempo 30 bis zur Grenze der Ortsdurchfahrt.