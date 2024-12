Binzen: Markt verbindet Tradition mit Moderne

Foto: zVg/Andrea Kühne

An den Ständen wird traditionelles, aber auch modernes Kunsthandwerk vorgeführt. Interessierten Besuchern wird gezeigt, wie Glas geblasen, Holz gedrechselt und Zinn gegossen wird und wie verschiedene Materialien wie Holz und Stoffe personalisiert und gelasert werden. Ein vielfältiges gastronomisches Angebot, weihnachtliche Leckereien, duften – der Punsch und Glühwein in den Engeli-Tassen dürfen nicht fehlen. Das Dreikönigs-Klopfen auf dem Podium, ein Weihnachtsmann mit Engeli, Bengeli und süßen Überraschungen im Gepäck bescheren Groß und Klein schöne Stunden in stim-mungsvollem Ambiente. Die Spenden des Dreikönigs-Klopfens gehen an den Verein „Chinderlache – Hilfe für Kinder in Not in Südbaden“ in Lörrach.