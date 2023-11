Binzen: Mehr Licht

Diana Duhalt-Nestle sagte: „Die Menschen fühlen sich am Abend nicht mehr so sicher.“ Ina Koska äußerte die Meinung, eine Verschiebung der Abschaltung auf 24 Uhr sei „eine Möglichkeit, den Bedürfnissen der Bevölkerung nachzugehen“. Oliver Baumert berichtete davon, dass sich viele Bürger wieder nachts eine eingeschaltete Straßenbeleuchtung in Binzen wünschen. Martin Weckerle stimmte als Einziger gegen die Veränderung.

Zwei Binzener Bürgerinnen sprechen Thema aktiv an

Zwei Bürgerinnen waren sogar eigens wegen dieses Themas in die Sitzung gekommen, um Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker zu bitten, die Lampen nachts wieder einzuschalten. Schneucker betonte, dass die sechsstündige Dunkelheit zu keiner Zunahme der Kriminalität geführt habe. Er erwähnte eine Studie, wonach die Anzahl der Autoaufbrüche sogar steige, wenn die Straßen beleuchtet sind. Er sagte, die Straßenbeleuchtung sei seit der Einführung der nächtlichen Verdunkelung im letzten Winter im Dorf kein Thema gewesen. Seit vier Wochen gebe es aber vermehrt Stimmen, die sich eine „hellere Nacht“ wünschen.