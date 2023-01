Binzen Mehr Ordnung im Rebberg

Emil, Felix und Philipp gehören zu den Jüngeren. Gut eingepackt stiefeln sie den Abhang hoch und runter, sammeln alles ein, was entsorgt werden soll. Und sie kennen die Antwort auf die Frage, warum die Aktion nicht an einem schönen warmen Sommertag stattfindet. Der Vögel wegen nämlich. Es könnte sein, dass sie sich in den Büschen ein Nest gebaut haben, erklärt Felix. Einige der Jungs haben daheim einen Garten und kennen sich ein bisschen aus.